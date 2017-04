AD-journalisten pakken prijs voor DuPont-onderzoek

Dupont fabriceerde van 1967 tot 2013 Teflon, de basis voor de anti-aanbaklaag. Daarbij werd de potentieel giftige stof C8 gebruikt. Bij werknemers van een chemische fabriek in Dordrecht zijn decennialang extreem hoge concentraties giftig materiaal in het bloed geconstateerd. Dat blijkt uit medische onderzoeken die de Dupont-fabriek zelf liet uitvoeren. Dupont meldde deze tests bewust niet bij de arbeidsinspectie, maar maakte zich wel grote zorgen over de uitkomst.