Adviesraad: leger onverantwoord uitgehold

Arnhemse ouderen in actie tegen 'bezopen' alcoholverbod

8:58 Met minstens 150 handtekeningen in de achterzak trekken ouderen maandagavond naar de gemeenteraad in Arnhem om te protesteren tegen het verbod om een biertje of wijntje te drinken in de centra van de Stichting Welzijn Ouderen Arnhem. Leden van biljartvereniging De Petersborg zijn alvast begonnen om de eerste protestborden in elkaar te zetten.