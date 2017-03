Advocaat drugscrimineel over verwoeste villa: 'Dit is een aanslag'

,,Mijn cliënt was niet thuis. Hij zit in de cel, maar het is duidelijk dat ze hem via zijn familie proberen te raken.'' Pijnenburg zegt 'er wel een idee van te hebben uit welke hoek de aanslag komt': ,,Maar daar zeg ik verder niks over om het de familie niet nog moeilijker te maken.''



Johan V. kreeg twee weken geleden 4 jaar cel in de geruchtmakende megacokezaak rond corrupte douaniers in de Rotterdamse haven. Het enige dat zijn advocaat kwijt wil, is dat de dreiging 'uit die zaak komt'.



Volgens goed ingevoerde bronnen zou een en ander te maken kunnen hebben met een geheime en belastende kluisverklaring die V. heeft afgelegd tegen een medeverdachte in het drugsonderzoek, het grootste dat ooit in Nederland is uitgevoerd. Raadsman Pijenburg zegt dat het 'zou kunnen dat er zo'n verklaring ligt' maar wil er tegenover deze krant verder niets over zeggen.