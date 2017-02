Advocaat Klaas Otto opgepakt vanwege 'beïnvloeden getuigen'

Advocaat Jan Piet van R., die is opgepakt in het grote strafrechtelijke onderzoek naar oprichter Klaas Otto van motorclub No Surrender, wordt verdacht van beïnvloeding van getuigen. Verschillende betrouwbare bronnen hebben dat dinsdag gemeld aan het ANP. De politie wil de verdenking niet bevestigen. Op beïnvloeding van getuigen staat maximaal vier jaar celstraf.

De 69-jarige advocaat, die kantoor houdt aan de Amsterdamse Herengracht, werd maandagavond gearresteerd. Jan Piet van R. heeft in het verleden opgetreden voor No Surrender, onder andere in een rechtszaak over de vergunning van het clubhuis in Zundert. De advocaat komt uit Den Haag en heeft zijn kantoor in Amsterdam.

Deken Pieter van Regteren Altena van de advocatenorde in Amsterdam is dinsdag geïnformeerd over de arrestatie en de verdenking. De deken wil alleen kwijt dat de verdenking ernstig is en rechtstreeks de integriteit van de advocatuur raakt. ,,Als het klopt, is het schokkend en een doodzonde.''

Volledig scherm De politie deed afgelopen vrijdag een inval bij de woning van Klaas Otto. Zowel Otto als zijn vriendin werden opgepakt. © ANP Onder toezicht van een lid van de advocatenorde krijgt de politie binnenkort de kans om op het kantoor van de advocaat op zoek te gaan naar bewijs voor de beschuldigingen. De secretaresse van de advocaat reageerde gisteren verbaasd op het nieuws dat haar werkgever was aangehouden.

Van Regteren Altena onthulde dat hij al langer bezig is met een onderzoek naar de verdachte advocaat. De deken onderzoekt onder andere claims van de officier van justitie dat Klaas Otto voor de advocaat werkte en bij hem op de loonlijst stond. Bewijs daarvoor heeft de deken tot dusver niet kunnen vinden.

Het onderzoek van de deken was nog niet afgerond maar krijgt door de verdenking van de politie een nieuwe wending en kan leiden tot een tuchtklacht bij de raad van discipline.

Otto weer aangehouden