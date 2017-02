Advocaat opgepakt in onderzoek naar Klaas Otto

De recherche is vandaag begonnen met huiszoeking bij de nieuwe verdachte. Van Rossum werkt sinds een jaar voor de ex-baas van motorclub No Surrender. Die werd vrijdag aangehouden omdat hij zich niet had gehouden aan de voorwaarden van zijn voorlopige hechtenis. Hij had namelijk contact gehad met een medeverdachte.



Waar de Amsterdamse advocaat van wordt verdacht, is nog niet duidelijk. Otto heeft na zijn opstappen bij No Surrender, begin vorig jaar, verteld dat hij werkzaamheden verrichtte voor advocaat Van Rossum. Hij zou op de loonlijst staan en tot tevredenheid van de advocaat 'klanten aanbrengen'. Bij de actie werd ook de 45-jarige partner van Otto aangehouden.



De arrestaties zijn onderdeel van een nieuw strafrechtelijk onderzoek naar Otto. Hij werd eerder al verdacht van onder meer witwassen en afpersing.