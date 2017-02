Advocaten: processtukken tegen vader van overleden baby Jairo vervalst

Dat stellen de advocaten die deze 26-jarige Arnhemmer bijstaan. De vader werd in oktober jongstleden veroordeeld tot 46 maanden cel vanwege de ernstige mishandeling en verwaarlozing van Jairo in 2010. De baby had diverse botbreuken en stierf uiteindelijk aan de gevolgen van een darmperforatie, volgens artsen veroorzaakt door een harde stomp in de buik. Maar in het inmiddels aangetekende hoger beroep is er een zeer reële kans dat het openbaar ministerie 'niet ontvankelijk' wordt verklaard, zeggen de advocaten Sander van 't Hullenaar en Janneke Steenbrink. Door geknoei van een rechtbankgriffier, menen zij. Die zou een processtuk hebben geantedateerd. Het gaat om het document waarmee het OM in 2013 hoger beroep aantekende in deze zaak. ,,Op de oorspronkelijke appelakte ontbraken de benodigde handtekeningen van zowel de griffier als de officier van justitie. Vervolgens heeft de griffier de akte acht dagen na het verstrijken van de appeltermijn geantedateerd, door valselijk in de akte op te nemen dat het beroep op 26 juni 2013 zou zijn ingesteld terwijl het in werkelijkheid al 18 juli 2013 was'', aldus Van 't Hullenaar. ,,Een absolute doodzonde, een zeer ernstige schending van de goede procesorde.''

Domme fout

Een woordvoerster van de rechtbank Gelderland erkent dat er rond de bewuste appelakte 'iets administratiefs is misgegaan' en dat de rijksrecherche de kwestie in 2015 heeft onderzocht. ,,Er is een domme fout gemaakt door een van onze medewerkers, maar van opzet is geen sprake geweest.'' De betrokken griffier is van zijn functie afgehaald, werkte enige tijd op een andere afdeling, maar is inmiddels teruggekeerd. Het OM in Amsterdam besloot de griffier uiteindelijk niet strafrechtelijk te vervolgen, omdat de rechtbank zelf al disciplinair had opgetreden. Aanvankelijk kwam de fout nog niet aan het licht. Vraagtekens waren er wel, toen het door het OM aangevraagde hoger beroep op 2 september 2014 op zitting kwam. ,,Wij wilden het hof vragen om het OM niet-ontvankelijk te verklaren, vanwege de ontbrekende handtekeningen op de appelakte. Toen gebeurde er iets geks. De voorzitter van het hof zei: Ik heb hier een andere appelakte op mijn bureau liggen en die lijkt er keurig uit te zien. Met handtekeningen.''

Griffier

Van 't Hullenaar: ,,Omdat mijn collega Steenbrink en ik de zaak rond de twee appelaktes niet vertrouwden, hebben we aangifte gedaan. De rijksrecherche heeft onder leiding van het parket Amsterdam een diepgravend onderzoek ingesteld. Daaruit is de antedatering door de griffier gebleken. Als het hof dat in 2014 bij de behandeling van de zaak had geweten, had dat ons inziens zeker tot een niet ontvankelijkheidsverklaring geleid.''



Bewijs dat de officier van justitie in kwestie zich ook schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrifte, is niet gevonden. Wel heeft hij 'blind' getekend.



Inmiddels hebben Van 't Hullenaar en Steenbrink hoger beroep ingesteld tegen de veroordeling van hun cliënt. Omdat de bewuste griffier nog steeds werkzaam is bij het Arnhemse hof en de rechtbank, willen ze dat het hof in Amsterdam de zaak in behandeling neemt, om iedere vorm van partijdigheid te voorkomen. Van 't Hullenaar noemt het 'een zaak van maatschappelijk belang' dat het geknoei met de datum op de procesakte in de openbaarheid komt.