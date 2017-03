Afdelingspresident van Satudarah opgepakt

Gaat Onderzoeksraad vuurwerk genadeklap geven?

12:31 Is het dan de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) die het consumentenvuurwerk de genadeklap gaat toedienen? In elk geval blaast de gezaghebbende club van Tjibbe Joustra, die ook grote rampen als de crash van vlucht MH17 onderzocht, de vastgelopen discussie weer nieuw leven in.