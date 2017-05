Afgeladen Kuip kan en wil niet meer wachten

Ze komen, hoe kan het ook anders, van heinde er verre. Zelfs uit Amsterdam, vertelt een jongen ietwat beschaamd. Hij is flink brak. En hij is niet de enige. Veel supporters hebben het gisteren op een zuipen gezet, om een slapeloze nacht te voorkomen. Want spannend is het vandaag. De brakheid heeft trouwens geen effect op de hoeveelheid drank die er rondvliegt rondom de Kuip en op Varkenoord. Vooral de Bacardi-cola is favoriet, en de blikken bier.

De politie heeft rondom de Kuip groot ingezet. Lange rijen agenten proberen de stroom met supporters in goede banen te leiden. De sfeer is er niet minder om. Alles loopt door elkaar, een oma met feynoordvlag krijgt een kus van een breed uitgevallen veertiger en een jongetje van een jaar of zeven heeft het logo van zijn favoriete club en zijn pas geknipte koppie laten scheren. Een veilige optie, want als ze verliezen is het een kwestie van wachten voordat het zo zichtbare bewijs van het leed weer verdwenen is.

Volledig scherm Een volgepakt Varkenoord kijkt uit naar de wedstrijd. © AD

Rookbommen

Naast de enorme hoeveelheid drank hebben de supporters ook veel vuurwerk meegenomen. Echt genieten van mooie lichtjes is het niet, het sluimerige warme weer geeft geen garantie op een goed uitzicht. De rood, wit en groene rookbommen doen het beter en worden dan ook volop ingezet. Proestende 30’ers met ontbloot bovenlijf tot gevolg, maar het mag de pret niet drukken.

Een ding is zeker. De supporters die nu in de Kuip zitten lopen over van de spanning en van het vertrouwen. Het is nog maar de vraag hoe iedereen er straks na afloop van de wedstrijd bij zit.