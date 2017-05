Agenten drukken koe en kalf van de weg

Automobilisten tussen Utrecht en De Bilt zagen vanmiddag een bijzonder tafereel. Midden op de Utrechtsestraatweg stonden een koe en een kalf. De politie De Bilt twittert er de handen aan vol te hebben gehad, samen met collega's uit Utrecht. Het duo is nu opgesloten in een tuin, waardoor de situatie weer veilig is.