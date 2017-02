Agenten onwel bij vondst drugsafval Weert

Aan de Driehoeksweg lagen enkele vaten van tweehonderd liter en zo'n tien vaten van vijftig liter. Wat voor stoffen er precies in zaten is nog onduidelijk. Vermoedelijk hebben een of meerdere vaten gelekt.



Een gespecialiseerd bedrijf gaat het drugsafval opruimen. De politie onderzoekt de herkomst. Getuigen die eventueel informatie hebben over personen die betrokken zijn bij het gedumpte afval, worden gevraagd om contact op te nemen met de politie via 0900 - 88 44.