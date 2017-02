Agenten tegen hoofd geslagen tijdens carnavalsnacht in Breda

Update Woensdag debat over aantijgingen gesjoemel Tichelaar

25 februari Jacques Tichelaar, Commissaris van de Koningin in Drenthe, moet woensdag publiekelijk tekst en uitleg geven over het al dan niet voortrekken van zijn schoonzus bij een ontwerpopdracht. Dat is de uitkomst van een spoedberaad in de Provinciale Staten.