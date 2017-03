AkzoNobel wijst ongevraagde overnamebod PPG af

Het bod van €54 in contanten en de rest in PPG-aandelen is volgens AkzoNobel te laag. Een totaal vertegenwoordigde waarde van 83 euro per aandeel. ,,Het is een substantiële onderwaardering voor de onderneming en het is niet in het belang onze stakeholders, waaronder aandeelhouders, klanten en personeel", meldt het concern. Het aandeel Akzo sloot gisteren op 64,42 euro. AkzoNobel bekijkt naar aanleiding van het ongevraagde voorstel wel of het zijn onderdeel Specialty Chemicals kan afsplitsen. Die tak, die vorig jaar een omzet had van 4,8 miljard euro, maakt specialistische chemicaliën voor producten zoals ijs, asfalt, soep tot zeep.

Opsplitsing

Topman Ton Büchner benadrukte dat die stap moet worden gezien als een teken van kracht. Hij wees daarbij op de 'recordresultaten' die Akzo vorig jaar boekte. Die stellen het bedrijf volgens hem in staat zelf op zoek te gaan naar nieuwe groeikansen.



,,We zijn een topspeler op het gebied van verf en specialistische chemicaliën, met een duidelijke strategie. We kondigen nu een belangrijke stap aan, die we op eigen kracht kunnen zetten'', stelt Büchner. Verzelfstandiging moet de divisie die verf en coatings maakt en de tak voor specialistische chemicaliën in staat stellen hun positie verder te versterken, zei Büchner.



Voor de afsplitsing worden verschillende opties bekeken, waaronder een zelfstandige beursnotering. ,,De uiteindelijke structuur wordt bepaald op basis van de aandeelhouderswaarde-maximalisatie en bredere afweging van belangen van stakeholders", aldus het concern vanochtend. Büchner verwacht dat in 'de komende maanden' meer duidelijk wordt over het proces.



De interesse van PPG lekte gisteravond uit. Een woordvoerder van AkzoNobel zei niet in te willen gaan op geruchten over een eventuele overname. Bij PPG weigerden ze commentaar. Volgens persbureau Bloomberg zou juist PPG zijn pijlen hebben gericht op zijn Nederlandse concurrent en een eventuele overname onderzoeken. Daarvoor zijn adviseurs in de hand genomen.