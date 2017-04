Almeerse agent showt soepele moves en wordt internethit

Dat delen is goed gelukt: het fragment is inmiddels ruim 1,1 miljoen keer bekeken. Tegen Omroep Flevoland vertelde Jaimy-lee dat ze bij de McDonald's aan het Stadhuisplein in Almere Stad zat, toen ze een aantal politieagenten zag aankomen. In eerste instantie dacht ze dat er misschien wat aan de hand was. ,,Ineens begon een meisje voor de agent te dansen. En hij danste meteen terug." Jaimy-lee twijfelde nog of ze het tafereel zou filmen, omdat ze dacht dat het swingen wel snel afgelopen zou zijn. Dat bleek mee te vallen. Na een afsluitende high-five vertrokken de agenten weer.

Contact met swingende agent

Inmiddels is het filmpje zó vaak bekeken dat het ook de dansende agent is opgevallen. Jaimy-lee en de agent hebben via Facebook contact met elkaar, weet Omroep Flevoland. Het is verder niet bekend wie de man is. De woordvoerder van de politie in Almere kon verder niks over de swingende agent zeggen.