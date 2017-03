Als er wordt gedemonstreerd, zijn de Grijze Wolven erbij

Dat valt mee, zegt Thijl Sunier, antropoloog aan de Universiteit van Amsterdam. Hij deed in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken onderzoek naar Turkse organisaties in Nederland. ,,Ik hou het op een paar procent van het totaal aantal Turken dat bij organisaties is aangesloten.” In totaal zijn er zo’n 400.000 Turkse Nederlanders; zij zijn niet allemaal aangesloten bij een organisatie.



Sunier: ,,In de jaren 70 en 80 werden de Wolven heel sterk geassocieerd met geweld. Ze hebben dat militante activisme nu wat losgelaten. Ze zijn iets meer salonfähig geworden. In Turkije zit de MHP in het parlement en daar steunen ze Erdogan.” Ook Ülger stelt dat het niet om een grote club gaat, maar dat hun activisme juist weer sterker wordt.



,,Ik denk dat hooguit 10 procent van de Turken sympathie voor ze heeft en dat 2 à 3 procent echt actief is. Hun achterban is gewelddadig. De aanhangers die ik zaterdag voor het consulaat zag, zag ik ook bij de demonstraties na de mislukte coup in Turkije.”