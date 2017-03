Ambtenaren veel vaker in businessclass na aanpassing regels

Woordvoerster Simone Braun van het ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigt dat ‘alle reisregelingen zijn geharmoniseerd’. ,,Voor sommige departementen zijn de regels versoepeld, voor andere strenger geworden. Ambtenaren die langer dan zes uur moeten vliegen, mogen dat in de businessclass doen.”



In de oude regeling mochten ambtenaren alleen in uitzonderlijke gevallen businessclass vliegen. Volgens Braun zijn de regels om administratieve redenen aangepast. De prijs voor een kaartje voor de businessclass van het vliegtuig kan wel oplopen tot een vervijfvoudiging van die van een voor de economyclass.



RTL meldde vandaag dat de extra kosten voor de staatskas ongeveer tien miljoen euro zijn. Volgens het ministerie is het nog niet bekend wat de financiële consequenties van het besluit zijn en wordt zelfs een plus voor de schatkist niet uitgesloten. Toch is dat onwaarschijnlijk, omdat het vroeger uitzonderlijker was om als ambtenaar businessclass te vliegen. ,,Op de financiële gevolgen hebben we simpelweg nog geen zicht, daar is het net iets te vroeg voor", aldus Braun.