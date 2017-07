Amsterdam gaat overlastgevende asielzoekers opvangen

Overlastgevende asielzoekers kunnen naar verwachting dit najaar terecht in een speciale opvang in Amsterdam. Het gaat om een zogenoemde Extra Begeleidings- en Toezichtslocatie (EBTL) van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Het college van burgemeester en wethouders heeft eind juni besloten in te stemmen met de komst van een zogenaamde Extra Begeleidings- en Toezichtslocatie (EBTL). Middels een brief wordt de gemeenteraad vandaag ingelicht over dit besluit. De opvang komt in de voormalige penitentiare jeugdinrichting Amsterbaken op de Transformatorweg.

De speciale opvang is door het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in het leven geroepen om overlastgevende asielzoekers tijdelijk op te vangen. Het COA gaat twee of drie van dit soort locaties openen, waarvan de eerste dus in Amsterdam komt. Bewoners van azc's uit heel het land kunnen in de opvang aan de Transformatorweg terechtkomen.

Overlast

Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat de stad specifiek door het Rijk is benaderd met deze vraag. ,,Amsterdam vindt het belangrijk dat het voor de mensen die in azc's verblijven en werken prettig is. Het COA heeft aangegeven dat zo'n EBTL hard nodig is en wij bieden graag een helpende hand."

Het COA bepaalt wanneer een asielzoeker overgeplaatst wordt naar een EBTL. Onder overlastgevend gedrag verstaat het COA asielzoekers die bijvoorbeeld homoseksuelen discrimineren, agressief zijn, zich niet aan de huisregels houden, intimideren of zich schuldig maken aan vernieling.

De gemeenteraad maakt in de brief duidelijk dat het niet om asielzoekers gaat die veroordeeld zijn voor een misdrijf of mensen met psychische problemen.

Sober regime

In een EBTL geldt een strikt en sober regime. Bewoners van de opvang kunnen het pand verlaten, maar om dit te beperken is er onder meer een dagprogramma en gelden er strenge dagregels.

Het COA wil hiermee een signaal afgegeven dat bepaald gedrag niet wordt getolereerd. In de Amsterdamse opvang is plek voor vijftig mensen, die voor maximaal drie maanden in de EBTL kunnen verblijven. Naar verwachting wordt de EBTL in september of oktober in gebruik genomen, voor de duur van twee jaar.