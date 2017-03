Ancilla over 'planningsblunder': Ik werd door politie uit bed gebeld of ik ok was

,,Ik had heel graag nu hier met haar gesproken over haar partij, die naar eigen zeggen door weinig media serieus genomen wordt, maar ze is er niet", aldus een geïrriteerde Domien vanmorgen. ,,En da's natuurlijk ook een manier om de eeuwige underdog te blijven", sneerde hij.



Pas tegen 11.00 uur liet Van de Leest van zich horen, via Twitter. ,,Net uit bed gebeld door politie of ik ok was. Alles in orde! Vanochtend bij Domien moeten zitten. Planningsblunder. Campagnetijd hakt erin." Om daarna te vervolgen: ,,En dan nu meteen door naar RTLBoulevard..."