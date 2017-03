Angst heerst in moskee van Nijmegen

De bezoekers van de Turkse Eyüp Sultan Moskee aan de Nijmeegse Vondelstraat wachten gespannen en in angst af wat er de komende dagen gaat gebeuren in de verhouding tussen Turkije en Nederland.

,,Het is geen leuk weekendje geweest. De mensen hier zijn huiverig en bang voor hun eigen veiligheid'', zegt bestuurslid Eser Senturk vanuit de moskee. ,,De vraag van iedereen is: hoe nu verder?'' Hij heeft zondagochtend al een korte bespreking gehad met de wijkagent van de Nijmeegse wijk Bottendaal. ,,We willen van beide kanten in gesprek blijven. Een goede dialoog met politie en gemeente is van essentieel belang. Zo kunnen we dingen op tijd signaleren en elkaar informeren en begrijpen.''

Demonstratie

Senturk zegt dat de bezoekers van zijn moskee niet van plan zijn te gaan demonstreren of actie voeren. ,,Er zijn verschillende meningen maar iedereen wil het liefst rustig om zich heen kijken en afwachten. In Nijmegen staat niets te gebeuren. We zijn wel benieuwd welke impact het op de verkiezingen van woensdag heeft. Krijgt extreem rechts nu meer steun? En veranderen de standpunten van andere politieke partijen op het gebied van etniciteit.''

Veenendaal

Gökhan Çoban zit namens DENK in de gemeenteraad van Veenendaal. Voor een politieke reactie van DENK verwijst naar de partijleiding. Maar als inwoner van Veenendaal heeft hij veel reacties gekregen uit zijn directe omgeving op de rel met Turkije. ,,En die zijn heel divers. Net zoals de Turkse gemeenschap heel divers is. Er is veel afkeuring over wat er gebeurd is in Rotterdam. Ook van tegenstanders van Erdogan die dit te ver vinden gaan.''

Erdogan

Zelf zegt Çoban geen groot voorstander te zijn van Erdogan. ,,Maar of je nu voor of tegen Erdogan bent, het gaat wel om een Turkse diplomaat die toegang tot haar consulaat is ontzegd. Welke wet heeft zij overtreden? Dat is wel iets om uit te zoeken. Het is de vraag of dit gebeurd zou zijn als er geen verkiezingen zouden zijn.”

Quote Het is de vraag of dit gebeurd zou zijn als er geen verkiezingen zouden zijn Gökhan Çoban

In Veenendaal plaatste burgemeester Wouter Kolff een bericht op Facebook waarin hij veel waardering en respect toonde voor burgemeester Aboutaleb en voor de mensen van de politie. Çoban: ,,Aan de ene kant prijst hij de aanpak van de overheid. Daar zou je nog wel een discussie over kunnen voeren, maar ook schreef hij als burgemeester: 'u hoort bij ons en dat vraagt wederzijdse loyaliteit. Indien nodig ben ik er voor u'. Dat vind ik een mooi verbindend signaal en zo ken ik hem ook.''

Arnhem

In theehuis ADA aan de Arnhemse Steenstraat, een bekende pleisterplaats van de vele Turken en Koerden in de stad, klonk gistermiddag kritiek op zowel de Nederlandse premier Rutte als de Turkse president Erdogan.

Verkiezingspropaganda

Rutte werd beticht van verkiezingspropaganda. Dat de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu niet in het openbaar mocht spreken in Nederland, had alleen maar te maken met de Tweede Kamerverkiezingen van komende woensdag. ,,Rutte heeft even zijn spierballen willen tonen. Om de kiezers op rechts tegemoet te komen", meldt vijftiger Amed namens het groepje mannen.

Het was beter geweest als Cavusoglu gewoon zijn toespraak had mogen houden. Want nu, zo vindt Amed, staan Nederlanders en Turkse Nederlanders plots onnodig in gevechtspositie tegenover elkaar. ,,Jammer. Heel erg jammer. Wij leven hier al jaren in vrede met de Nederlanders, aan wie we veel dank verschuldigd zijn. Dat willen we graag zo houden. Niemand zit te wachten op extra spanningen."

'Het raakt mij'

Of de mannen in het theehuis achter Erdogan staan of zich juist tegen hem keren, geven ze niet bloot. Wel veroordelen ze allemaal de retoriek waarmee de Turkse president in het openbaar heeft gereageerd op het Nederlandse spreekverbod voor zijn minister. ,,Erdogan nam de woorden fascisten en nazi's in de mond. Daarmee ging hij veel te ver. En het raakt mij ook. Ik ben hier geboren, ik ben ook Nederlander." Amed noemt de wereld in het theehuis als de wereld zoals die zou moeten zijn. ,,Turk, Koerd, links, rechts; alles en iedereen gaat hier vreedzaam met elkaar om."

Verenigd Arnhem

Kursat Bal, voorzitter van de politieke partij Verenigd Arnhem, betreurt vooral de mogelijke gevolgen van de ongeregeldheden rond het Turkse consulaat in Rotterdam. ,,Verschrikkelijk wat daar is gebeurd. Een klap in ons gezicht. We doen ons stinkende best te verbinden, bruggen te bouwen. Dit heftige incident werpt ons een heel eind terug."

Bahaeddin Budak was jarenlang de belangrijkste man bij de Islamitische Unie Ayasofia in Arnhem. ,,Dat ben ik niet meer. Maar ik wil wel graag op persoonlijke titel en als betrokken Nederlander reageren. Kleine kinderen die haantje aan het spelen zijn. Zo kijk ik naar Rutte en Erdogan. En het spijt me te moeten zeggen, maar de rellen in Rotterdam zijn wel begonnen met een belachelijk standpunt van de Nederlandse regering."

Reactie uit Tiel

Mustafa Aliskan, bestuurslid van de Turkse moskee in Tiel, vindt het jammer dat een kleine groep in Rotterdam het beeld bepaalt. ,,Op Facebook ging vrijdagavond de uitnodiging rond om naar de minister te komen luisteren, Maar toen is ook gevraagd om geen vlaggen mee te nemen en niet te gaan toeteren. We betreuren het beeld dat nu is ontstaan. De Turkse gemeenschap is heel divers maar ook de oppositie in Turkije schaart zich nu achter Erdogan. Aan de andere kant, als de minister gewoon haar praatje had kunnen houden in het consulaat was er niets aan de hand geweest en hadden we het deze zondag allemaal over het voetbal gehad.'' Aliskan vraagt zich af waarom dat niet mocht. ,,Ik hoor ook van D66 die over de grens in België flyert voor de verkiezingen, dus wat is het verschil?''

Beledigen

Zondagochtend meldden zich al enkele Turken bij hem die op hun werk erop aangesproken werden of beledigd waren. ,,Daar maken mensen zich zorgen over. We moeten politiek en werk scheiden'', vindt Aliskan die zelf ook in de Tielse gemeenteraad zit voor de lokale partij ProTiel. ,,We hopen op goede betrekkingen tussen beide landen.''

Zorgen in Doetinchem

Ercan Kocyigit was zondagochtend vroeg in de moskee in Doetinchem voor het ochtendgebed. Hij trof er bezorgde geloofsgenoten aan. ,,De mensen zijn erg bezorgd over de situatie. Het lijkt wel wij tegen de rest van Nederland en dat is niet goed. Wat heeft deze rel tot gevolg voor onze dagelijkse omgang met vrienden, collega's, stadgenoten? Mensen zijn bang om morgen geconfronteerd te worden met pesterijen en afwijzing, terwijl dit niet onze strijd is. Dit is enorm heftig voor ons."