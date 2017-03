Anne Frankboom vernield op schoolplein in Doesburg

Ongeloof

De speciale boom is vannacht door vandalen vernield. ,,Ik denk dat ze niet door hebben gehad dat dit een Anne Frankboom was.''



Op school heerst een gevoel van ongeloof. ,,De kinderen vinden het heel jammer. Ze vragen zich natuurlijk ook af wie zoiets nou doet.''



Niet te redden

Of de geknakte boom nog te redden is is volgens Helmers nog maar de vraag. ,,Ik heb wel gebeld met kenners die me tips hebben gegeven, maar ik denk niet dat het nog gaat lukken.''



Tijdens de Tweede Wereldoorlog keek Anne Frank vanuit het Achterhuis in Amsterdam uit op de paardenkastanje. Ze schreef er vaak over in haar dagboek. Nadat de boom in 2010 was omgewaaid werden er op diverse plekken stekjes geplant.