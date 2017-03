Annie uit Someren valt al twintig jaar in de prijzen

Lemmens-Thomassen heeft tal van felicitaties van bedrijven op haar naam. ,,Ik heb het geluk blijkbaar aan mijn kont hangen, maar gezondheid is het grootste geluk'', relativeert ze. Wat heeft de 62-jarige Somerense niet gewonnen de afgelopen jaren? Op haar erelijst prijken twee weken vakantie met de (klein)kinderen, een kleine festivaltent, een reisje naar een parfumstad in Zuid-Frankrijk, bezoeken aan de chipsfabrieken van Lay's en talloze keren gratis naar een musical of film.

Prijsvragen Lemmens-Thomassen begon twintig jaar geleden met het meedoen aan allerlei prijsvragen uit kranten en lokale weekbladen. Tegenwoordig zoekt ze bijna dagelijks op Facebook naar leuke acties. ,,Vroeger moest je meestal een slagzin insturen en daarin was ik best goed. Tegenwoordig vragen ze meestal je motivatie waarom je iets wilt winnen. Ik ben huisvrouw dus heb tijd genoeg om dat te bedenken.'' ,,Vaak vergeet ik waaraan ik overal heb meegedaan en krijg ik onverwachts post binnen. Dat vind ik het allerleukste'', zegt ze. Ook vindt ze het leuk om mee te doen, omdat ze daarop plekken waar ze normaal gesproken nooit zou komen. Zo belandde ze na een prijsvraag van Robijn in parfumstad Grasse. Ze moest een nieuwe verpakking en geur verzinnen voor de lijn Robijn Creation Energizing. Lemmens-Thomassen won met haar wasmiddel bestaande uit de geur van verse bessen en exotische bloemen. ,,Ik heb thuis nog enkele flessen daarvan staan. Er staat 'door Annie' op, mooi hè. Die flessen zijn ook een tijdje in winkels verkocht.''

Gratis leven

De nieuwste prijs waarvoor ze in aanmerking komt, is dus 'een jaar lang gratis leven' ter waarde van 35.000 euro. Dat betekent geen kosten voor hypotheek, kleding die je gratis kunt uitzoeken en tanken zonder je portemonnee te hoeven trekken.



Ze kwalificeerde zich voor de finale door een codewoord van Sky Radio te ontcijferen. Eerlijk zoals ze is, bekent ze dat haar zoon daarbij heeft geholpen.



Morgenmiddag 30 maart gaat ze naar Hilversum voor de finale met 22 andere kandidaten. Het maakt haar niets uit of ze wint of niet. ,,Het kost geld om mee te doen, maar je komt nog eens ergens. Radio 538 schijnt ook in die studio's te zitten, dus daar wil ik even kijken.''