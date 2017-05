EU maakt 120 miljoen euro vrij voor duizenden wifi-plekken

1:40 Er komen gratis openbare wifihotspots in zesduizend tot achtduizend gemeenten in landen in Europa. De Europese Commissie, de Raad van Europa en het Europees Parlement hebben een politiek akkoord bereikt over de financiering van deze hotspots. Ze trekken er 120 miljoen euro voor uit.