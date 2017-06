'ANWB moet m'n telefoon betalen, nu die paal weg is'

VIDEODe gele praatpalen zijn vanaf zaterdag verleden tijd. Praatpaal nummer 715, tussen Utrecht en Amsterdam, was vrijdag de eerste die uit de grond werd getrokken. De palen van de ANWB staan sinds 1960 naast de Nederlandse snelwegen. 300.000 noodoproepen in één jaar kreeg de alarmcentrale op het hoogtepunt, maar door de mobiele telefoon zijn het er nu nog maar 5.000 per jaar. En daarom gaan de palen uit en staan er over drie maanden geen 'gele konijnenoren' meer naast de weg.