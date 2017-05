Apeldoornse durft door intimidatie niet meer in eigen flat te slapen

De joodse met Frans-Marokkaanse roots deed de ontdekking op nota bene Bevrijdingsdag. Wie het op zijn geweten heeft? Geen idee, zegt zoon Jacob de Graaf. Zijn moeder leeft niet in onmin met haar flatgenoten aan de Germanenlaan. ,,Bij de kelderbox kunnen in principe alleen andere flatbewoners komen. Dat maakt het heel vervelend.'' Zoon Jacob sliep de eerste nacht na de ontdekking bij Chams Eddine. ,,Ze is nu naar vrienden toen. Maar ik denk dat ik bij haar ga slapen als ze weer thuis komt'', zei hij zaterdag. De Graaf vermoedt dat de Davidster - symbool van het joodse geloof - en de graffiti op Bevrijdingsdag zijn aangebracht. ,,Mijn moeder zei dat de verf van de graffiti nog nat was.''

Dat het politiebureau dicht zat toen ze aangifte wilden doen, was de emotionele druppel. ,,Het was kwart over vijf toen we aanbelden. Als we geen afspraak hadden, kon het niet. We moesten maandag maar terugkomen om aangifte te doen, kregen we te horen via de intercom.'' Dat kan kloppen, zegt politiewoordvoerder Chantal Westerhoff. ,,Vervelend, maar als je aangifte wilt doen, moet je altijd even een afspraak maken.'' De wijkagent heeft inmiddels contact met de haar opgenomen en een afspraak gemaakt om aangifte te doen. De vrouw kreeg na publicatie op destentor.nl 'hartverwarmende reacties'.