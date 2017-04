Apotheker hoort 18 maanden cel eisen voor fraude met aidsmedicijnen

Mogelijke doorbraak in brute overval op jonge ouders en baby in Vught: man (35) gearresteerd

13:19 DEN BOSCH/VUGHT - Een mogelijke doorbraak in het onderzoek naar de brute overval op een jong gezin in Vught, drie jaar geleden. Een 35-jarige man uit Den Bosch is opgepakt en zou betrokken zijn geweest bij de gewelddadige woningoverval, zo meldt de politie donderdag.