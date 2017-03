Arnhemse ouderen in actie tegen 'bezopen' alcoholverbod

De drooglegging is al sinds 1 januari van kracht. De SWOA stelt dat het alcoholverbod van belang is ter bevordering van een gezonde leefstijl. Bovendien heeft de stichting geen zin meer om tijd te steken in het regelen van drankvergunningen.



Voorzitter Bert Jacobs van de biljartvereniging vindt het een 'bezopen besluit'. Oud-voorzitter Henk van den Barg valt hem bij. ,,De gezelligheid is weg. De mensen komen nu bij ons even een biljartje leggen en druipen dan af.’’



De vereniging bestaat 35 jaar en zou eigenlijk willen vieren in De Petersborg aan de Slochterenweg. ,,Dat moet dan straks met ranja’’, verzucht Jacobs. Volgens de SWOA zou er met drank soms iets mis gaan. Teveel drankgelag bij enkelen zou een reden zijn dat vrijwilligers niet happig zijn om bijeenkomsten te begeleiden.



Ook dat vindt Jacobs kul. ,,In de afgelopen 35 jaar is er nooit iemand bezopen geweest. Mensen leggen een biljartje, nemen een of twee biertjes en gaan dan naar huis. Een van onze leden is 83 jaar. Hij genoot altijd met volle teugen van een advocaatje met slagroom na afloop. Dat hebben ze hem nu afgepakt.’’



Kaartclub 't Natje uit Arnhem luidde vorig jaar november de noodklok toen ze in november werden geconfronteerd met het besluit. Ze trokken fel van leer tegen 'betutteling' en 'totaal gebrek aan overleg'. Ook bij biljartvereniging De Petersborg vinden ze dat ouderen zo monddood zijn gemaakt. Ze hopen dat de gemeenteraad SWOA stevig op de vingers tikt en onder druk zet om het besluit terug te draaien. ,,De gemeente geeft hen subsidie, dus dan mogen ze op het stadhuis er wel wat over zeggen’’, vindt Van den Barg.