Arrestatieteam valt woning in Swalmen binnen bij mogelijke gijzeling

Rond 15.10 viel de politie de woning binnen. Een groot arrestatieteam van de politie van zo'n tien voertuigen was ter plaatse. Uit voorzorg werd de omgeving van de woning afgezet.



Het arrestatieteam kwam in actie nadat de politie een melding binnen had gekregen over hulpkreten vanuit een woning aan de Meander in de Limburgse plaats. De politie kon, omdat de rolluiken dicht waren, vooraf niet inschatten hoeveel personen zich in de woning bevonden.



Wat de verdachte situatie precies inhoudt, is nog onduidelijk. Volgens buurtbewoners gaat het mogelijk om een gijzeling. Nader onderzoek door de recherche zal hier uitsluitsel over moeten geven.