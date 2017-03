Asielzoeker uit Eritrea voelt zich eenzaam

De Eritrese asielzoekers voelen zich op het moment dat ze vanuit een azc in een woning belanden vaak geïsoleerd in Nederland. Omdat ze geen Nederlands en geen Engels spreken, kunnen ze niet communiceren met hun omgeving. De paar uur taalles die ze in de week krijgen, is niet voldoende om snel redelijk Nederlands te leren. Omdat ze de taal niet beheersen, begrijpen ze veel gemeentelijke formulieren niet en kunnen ze ook niet goed meedoen aan activiteiten in de buurt. ,,Het is een vicieuze cirkel: doordat ze de taal niet beheersen, kunnen ze ook niet meedoen aan activiteiten waar ze de taal juist kunnen oefenen", zegt onderzoekster Marjan de Gruijter. Het leidt ertoe dat de Eritreeërs, die vaak ook nog met trauma's uit hun levensgevaarlijke vlucht kampen, niet weten wat ze met hun tijd aan moeten.

Op een na grootste groep asielzoekers

Na hun vertrek uit een azc krijgen ze vooral begeleiding vanuit VluchtelingenWerk. ,,We adviseren gemeenten ook gelijk met de Eritreeërs in contact te treden als ze een woning krijgen: maak een goede diagnose van wat er voor die persoon nodig is", zegt De Gruijter. ,,Dat is goed voor hen en ook in het voordeel van de Nederlandse samenleving. Als we niets doen, belanden deze mensen langdurig in de bijstand."