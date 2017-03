Auteurs omstreden 'Dagboek van Maaike Vaatstra' opnieuw veroordeeld

Dankbaar en Mauritz zijn al jaren bezig met de inmiddels opgeloste moord op Marianne Vaatstra (16). Hoewel dader Jasper S. in 2013 op overtuigend bewijs werd veroordeeld voor de moord en de verkrachting van het meisje, menen de auteurs toch dat anderen verantwoordelijk zijn voor het misdrijf en de overheid tot op hoog niveau de echte dader of daders de hand boven het hoofd wenst te houden.

De auteurs brachten onder meer een van oorsprong Duitse man in verband met de moord. Die man stapte naar de rechter omdat hij de in zijn ogen volstrekt onzinnige praatjes over zijn betrokkenheid zat was. Hij raakte in een depressie door de aanhoudende lasterverhalen op internet.