Autokrakers in opsporingsvideo blijken helden

Politie blij met stroom­stoot­wa­pen: 'Ik wil het zelf ook voelen'

18:18 Het stroomstootwapen dat in drie steden een jaar getest wordt, lijkt de politie goed te bevallen. Het nieuwe wapen is sinds februari – vanaf de start van de proef – al 112 keer ingezet. Agenten in Rotterdam gebruikten het stoomstootwapen het meest. Daar is het 67 keer gebruikt in de afgelopen vijf maanden. Rotterdamse agenten hebben in dertien gevallen daadwerkelijk ‘geschoten’. Tien keer werd het wapen op het lichaam van een arrestant gezet om zo een pijnlijke, maar niet verlammende elektroshock te geven.