Automobilist CS: Ik weet niet meer hoe ik in binnenstad terecht ben gekomen

Onwelwording

In de voorlopige conclusie van de politie is nog onveranderd sprake van een ongeluk doordat de man onwel geworden zou zijn. Uit het onderzoek blijkt dat agenten zaterdagavond met de man in gesprek waren gegaan omdat hij op een plek stond waar hij niet mocht staan. Agenten controleerden zijn identiteitsbewijs en schreven een boete uit. Daarna verzochten ze hem stapvoets door te rijden over de trambaan. Volgens de politie reed de man in eerste instantie 'heel rustig en stapvoets' weg. Daarna versnelde hij echter en raakte hij de slachtoffers in een voetgangersgebied.



Getuigen kwamen na het incident met een ander verhaal. Zij zeggen dat de automobilist 'geïrriteerd' was, zijn rijbewijs uit de handen van een agent rukte en wel degelijk snel wegreed. Volgens woordvoerder Stor zeggen de agenten ter plaatse echter wat anders. ,,Wat wij weten is wat onze collega's ter plaatse hebben gezegd. Zij zeggen dat deze meneer rustig was en daar gaan wij van uit. Dat getuigen iets anders verklaren is lastig, maar dit is wat wij weten van de collega's. Zij zeggen dat hij rustig was. Pas toen hij wegreed, ging het gas er op.''