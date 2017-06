Automobilist rijdt moedwillig in op ganzen

Concertenreeks Guus Meeuwis extra goed beveiligd

13:15 Nadat er vrijdag bij het Eindhovense PSV-stadion korte tijd onduidelijkheid was over een foto's makende man, die geregistreerd staat als 'geradicaliseerd', heeft de politie extra veiligheidsmaatregelen genomen. Rond de concerten van Guus Meeuwis is de politie extra zichtbaar en waakzaam.