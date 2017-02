Automobilist sleurt zoon honderden meters mee

Het kind was in de Trouwlaan in Tilburg overgestapt van de auto van de moeder in de auto van de vader. Doordat de vader ook bezig was met een ander kind in de auto, had hij niet door dat de zevenjarige aan de autospiegel was gaan hangen toen hij wegreed.



Het kind werd meegesleurd over een afstand van enkele honderden meters. Daar kon hij zich niet langer vasthouden, liet los en rolde hij over het wegdek. Automobilisten die er achteraan reden, moesten vol in de remmen en konden het kind en elkaar maar ternauwernood ontwijken. Pas een eindje verderop kreeg de vader het door en stopte hij.