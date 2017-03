Baasje van bruut vermoord katje doet verhaal: Hoe ziek kan iemand zijn?

Door een gruwelijke actie van een dierenbeul is in Bergen op Zoom een katje om het leven gekomen. De eigenaresse van de vier jaar oude Tupac is intens verdrietig en woedend over de beestachtige mishandeling. Met brute kracht is de schedel van haar katje ingeslagen, vermoedelijk met een baksteen. ,,Hoe moet ik dit uitleggen aan mijn dochtertje van 10?”

Quote Hoe ziek moet je zijn om dit een onschuldig dier aan te doen Soraya, baasje van Tupac Soraya (38) en haar 10-jarig dochtertje Shania verzorgen al jarenlang met veel liefde hun kat Tupac, vernoemd naar de gelijknamige rapper. Het is een sociaal en vriendelijk dier die het leuk vindt om te knuffelen, zelfs met onbekende mensen. Op woensdagavond laat Soraya hem naar buiten, om te spelen.



Tupac keert die nacht alleen niet terug. ,,Ik dacht dat hij wel op enig moment terug zou komen, maar toen zag ik bij jullie het bericht voorbijkomen. Ik schrok mij helemaal dood. Is dat Tupac, op die vreselijke foto? Ik pakte gelijk andere foto’s om te vergelijken en toen wist ik het zeker: het was onze kat die daar in het bloed lag.”



Overstuur belt Soraya met de dierenambulance en de politie. Die bevestigen dat Tupac en de andere kat door menselijk toedoen om het leven zijn gekomen. ,,Ik vroeg of ik Tupac kon zien, maar dat werd mij afgeraden. Wat wij op die vreselijke foto’s zien, is nog lang niet het ergst.” Soraya zucht. ,,Hoe ziek moet je zijn om dit een onschuldig dier aan te doen? Ik begrijp er helemaal niets van.”

Vertellen

Soraya besluit nog even niets tegen haar 10-jarig dochtertje Shania te vertellen. Zij is ontzettend hecht met het dier. ,,Hoe moet ik haar dit in hemelsnaam vertellen? Hoe kan de dader mij en haar dit aandoen? Ik weet één ding en dat is dat die persoon niet helemaal goed bij zijn hoofd is. Hij of zij heeft dringend professionele hulp nodig.”

Quote Ik wil niet dat de kat van de overburen hetzelfde overkomt Soraya, baasje van Tupac

In de straat van Soraya, waar ze nu zo’n tien jaar woont, is de dubbele kattenmoord het gesprek van de dag. Veel bewoners durven hun huisdieren niet meer buiten te laten. ,,Daarom doe ik ook mijn verhaal, om anderen te waarschuwen dat er zo’n gek rondloopt. Ik wil niet dat de kat van de overburen hetzelfde overkomt”, zegt Soraya, die zegt aangifte te gaan doen bij de politie.

Geen katten meer

Of er een nieuwe poes voor Tupac in de plaats komt? ,,Nee”, zegt de Bergse resoluut. ,,Voor ons geen katten meer. Ik wil dit niet nog eens meemaken. Een kat verdient zoiets niet. Tupac was het liefste huisdier dat je kon wensen. Hij deed altijd knuffelen en deed geen vlieg kwaad. En dan gebeurt er zoiets. Het is verschrikkelijk.”