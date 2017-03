Ban op Turks campagnefeest

De vlam sloeg vanavond in de pan toen bekend werd dat de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlut Cavusoglu van plan is om volgende week zaterdag naar Rotterdam te komen. In partycentrum Park de Heerlijkheid wil hij campagnevoeren voor een ja-stem voor uitbreiding van de macht van Erdogan. Er worden ruim duizend bezoekers verwacht.



Maar premier Rutte zit niet op de komst van Cavusoglu te wachten. Hij laat via Facebook weten ‘niet te zullen meewerken’ aan de komst van de minister. ,,We vinden dit ongewenst. We zijn van mening dat de Nederlandse publieke ruimte niet de plek is voor politieke campagnes van andere landen.''