Bank bang voor problemen hypotheek klant

Zomertijd! Let op: Je huid kan vandaag al binnen tien minuten verbranden

11 juni Het is vandaag door het hele land goed vertoeven in de buitenlucht. Met temperaturen van 28 graden spreekt het voor zich, maar vergeet de zonnebrandcrème niet. Bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven is vanmiddag rond 14.30 uur zonkracht 8.7 gemeten. Dat betekent dat de huid al na tien tot vijftien minuten kan verbranden.