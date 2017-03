Alsnog 8 jaar cel voor moordenaar Els Borst, familie Bart van U. opgelucht

updateBart van U. moet alsnog acht jaar de cel in voor het doodsteken van oud-minister Els Borst en zijn eigen zus Loïs. Daarnaast krijgt hij tbs met dwangverpleging opgelegd. Het gerechtshof in Den Haag oordeelde vanmiddag in hoger beroep dat hij wel degelijk enigszins toerekeningsvatbaar was tijdens de moorden en dus strafbaar voor zijn gruweldaden. Barts eigen familie is opgelucht en zegt 'in het hart geraakt te zijn' door het vonnis.

De rechtbank in Rotterdam oordeelde vorig jaar nog dat Van U. ten tijde van de twee moorden geheel ontoerekeningsvatbaar was. Om die reden kreeg hij toen geen celstraf opgelegd, maar 'slechts' tbs met dwangverpleging.

De schizofrene en paranoïde Van U. bekende al eerder beide vrouwen te hebben gedood. Hij stak in februari 2014 Els Borst dood bij haar huis in Bilthoven, bijna een jaar later stak hij in Rotterdam tijdens een ruzie zijn zus Loïs dood, ook met tientallen messteken. Van U. woonde in een pand met zijn zus.

Doodsbang

Het Openbaar Ministerie was het niet eens met de straf en zei dat Van U. wel degelijk heldere momenten kent. Het OM ging in hoger beroep en eiste half februari acht jaar cel plus tbs met dwangverpleging. Het gerechtshof volgde vandaag die eis. Volgens het gerechtshof wist Van U. bijvoorbeeld wel dat hij niet mocht doden en kan dus niet gezegd worden dat hij geheel werd geleid door waanideeën toen hij de vrouwen doodstak.

Barts eigen familie wilde dat hij daadwerkelijk in de cel zou belanden. Zij riepen de rechters op dat te doen omdat ze nog steeds doodsbang voor hem zijn. Alleen een celstraf voor Bart zou hen enige rust geven. In een verklaring zegt de familie 'in het hart' te zijn geraakt door de indrukwekkende manier waarop het gerechtshof de gevoelens van de familie heeft verwoord. De familie is blij dat Van U. alsnog de cel in moet.

Van U. was zelf niet bij de uitspraak aanwezig. Hij koos ervoor in de psychiatrische gevangenis in Vught te blijven. Zijn eigen familie en de familie van Els Borst waren er wel bij vanmiddag.

Goddelijke opdracht

Van U. vermoordde Borst (81), oud-minister van Volksgezondheid, naar eigen zeggen vanwege een 'goddelijke opdracht om degene die verantwoordelijk was voor het euthanasiebeleid te doden'. ,,Ik kreeg als kind een droom waarin God, de duivel en Jezus voor me stonden en zeiden dat ik de verantwoordelijke voor euthanasie moet doden,'' verklaarde de gelovige Van U.