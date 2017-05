Was getekend: Jos van de Ven, leraar van basisschool Sint Jozef in Overloon en woordvoerder van de landelijke actiegroep PO in Actie. ,,We stevenen af op een onderwijsramp’’, stelt Van de Ven, die woensdag in Den Haag samen met zo'n tweehonderd leerkrachten in de Tweede Kamer het debat over de werkdruk in het onderwijs volgt. ,,Wie wil er nog leraar op de basisschool worden, als het loon in het voortgezet onderwijs hoger en de werkdruk lager is? Nu al wordt er volop overgestapt. En de instroom op onze pabo’s is gekelderd. We stevenen af op een lerarentekort van 4.000 fte in 2020 en 10.000 fte in 2025.’’



Revolutie

Bij PO in Actie, geboren in Arnhem, hebben zich sinds maart ruim 39.000 juffen en meesters aangesloten. Daarmee is het collectief, dat strijd voor meer salaris en minder werkdruk, inmiddels groter dan de onderwijsbonden.