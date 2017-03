Baudet met FvD de Kamer in

Lijsttrekker Baudet, de man op wie (volgens eigen zeggen) Nederland sinds Fortuyn heeft gewacht, had zelf acht zetels voorspeld, maar die zullen er niet in zitten. Ook niet als alle stemmen echt zijn geteld. Maar de publicist en de strafpleiter kunnen alvast beginnen met hun ‘nieuwe Europese Renaissance’. Ze komen als nieuwe partij direct met twee zetels binnen. Het leidde tot een bescheiden gejuich op de partijbijeenkomst in Amsterdam. Het historische verlies van de PvdA leidde tot meer vermaak dan de eigen winst, zo leek het.

De zaaltjes die Baudet bezocht stroomden vol en hij kreeg de meeste airtime van de lijsttrekkers van de nieuwe partijen. De lijsttrekker kwam even onder vuur te liggen door zijn uitspraak dat ‘onze elite bezig is ons homeopathisch te vermengen met alle andere volken opdat er nooit meer een Nederlander zal zijn’, maar dat stormpje waaide over. Net zoals de beelden van Baudet poserend op een piano en ruikend aan een zakje lavendel, die eindeloos werden rondgepompt op social media, hem uiteindelijk geen zetels kostten. Baudet zelf zal later op de avond reageren.



FvD is niet de enige kleine partij die het goed doet deze verkiezingen. Volgens de eerste exitpoll komt DENK met drie zetels de Tweede Kamer in. De partij van voormalig PvdA-Kamerleden Kuzu en Öztürk slaat daarmee een grote slag. Beiden zouden met dit resultaat in de Kamer komen.