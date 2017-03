Baudet: 'We hebben een voet tussen de deur'

Het Forum van Democratie heeft 'een bres geslagen in het partijkartel van de gevestigde politiek'. ,,We hebben een voet tussen de deur en de strijd gaat nu verder", regaeerde lijsttrekker Thierry Baudet woensdagavond op de verkiezingswinst van zijn partij. Voorlopig lijkt het erop dat het FvD met twee zetels in de kamer komt, feitelijk als enige nieuwe partij.

Lijsttrekker Baudet, de man op wie (volgens eigen zeggen) Nederland sinds Fortuyn heeft gewacht, had zelf acht zetels voorspeld, maar die zullen er niet in zitten. Ook niet als alle stemmen echt zijn geteld. Maar de historicus/publicist en zijn nummer twee, de bekende strafpleiter Theo Hiddema, kunnen in Den Haag alvast beginnen met hun ‘nieuwe Europese Renaissance’.

,,We hebben in een jaar een referendum én een verkiezing gewonnen. Ondanks de tegenwerking van de manipulatieve media. Het is ongelooflijk. Nederland is samengekomen om verandering voor elkaar te krijgen. We gaan nu de huidige elites vervangen", aldus de lijsttrekker op het verkiezingsfeest van zijn partij in Amsterdam.

Gejuich

Volledig scherm Thierry Baudet tijdens zijn overwinningsspeech. © Cyril Rosman Op dat feest steeg bij de eerste exitpoll een bescheiden gejuich op. Het historische verlies van de PvdA leidde tot meer vermaak dan de eigen winst, zo leek het. Dat de winst van het FvD bleef steken op twee zetels, verwijten enkele aanhangers de media. ,,We zijn genegeerd in de grote debatten."

Referendum

Baudet troefde woensdagavond de andere mannen achter het Oekraïne-referendum van vorig jaar af. Jan Roos (VNL) en Jan Dijkgraaf (GeenPeil) kunnen niet aan de twee zetels van FvD tippen, ze haalden beiden de kamer niet. Baudet kan wel aan de slag met het uitvoeren van zijn partijprogramma. Hij voerde een campagne gericht op het opblazen van het ‘partijkartel’, de gevestigde politieke orde van zo’n 10.000 mensen die volgens FvD de macht en de baantjes onderling verdeelt. Ook mogen volgens FvD de grenzen niet langer ‘wagenwijd open’.

Zijn campagne trok veel aandacht omdat Baudet extreme emoties opriep, en oproept, bij kiezend Nederland. Voor sommigen is hij eindelijk het fatsoenlijke, intellectuele alternatief op uiterst rechts. Gisteravond zei hij daarover: ,,Onze partij heeft het hoogste gemiddelde IQ van alle partijen op het verkiezingsblad." Voor anderen is hij de verpersoonlijking van de arrogante corpsbal.

Airtime

De zaaltjes die Baudet bezocht stroomden de afgelopen weken vol en hij kreeg de meeste airtime van de lijsttrekkers van de nieuwe partijen. De lijsttrekker kwam even onder vuur te liggen door zijn uitspraak dat ‘onze elite bezig is ons homeopathisch te vermengen met alle andere volken opdat er nooit meer een Nederlander zal zijn’, maar dat stormpje waaide over. Net zoals de beelden van Baudet poserend op een piano en ruikend aan een zakje lavendel, die eindeloos werden rondgepompt op social media, hem uiteindelijk geen zetels kostten. Hij maakte er gisteravond een grapje van en pakte tijdens zijn speech een bosje lavendel om eraan te ruiken. ,,Zo, nu kan ik er weer tegen."

Baudet krijgt waarschijnlijk strafpleiter Theo Hiddema aan zijn zijde in de Tweede Kamer. De 72-jarige advocaat staat op plek twee. Hij was woensdagavond laat nog niet erg enthousiast over het resultaat van zijn partij. ,,Die twee zetels zijn nog geen feit. Komt u voor een reactie maar terug als ze dat wel zijn."



