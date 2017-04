Bebaarde futuroloog Chriet Titulaer zag toekomst scherp in

Ondanks dat de futuroloog veel technische snufjes voorspelde, maakte hij zich ook zorgen over de snelheid waarmee alles in de wereld veranderde. In een bijeenkomst van het Studium Generale in Tilburg stelde hij dat veel mensen buiten de boot zouden vallen. Hij voorspelde een maatschappelijke tweedeling tussen digibeten en voorstanders van de digitalisering. Zo vond hij de komst van de chipknip of de ov-kaart niet weloverwogen. ,,Ik denk dat we meer en beter moeten nadenken over de consequenties van de veranderingen'', aldus Titulaer in 1996.



Over zijn kabouterachtige baard en zijn Limburgse accent werden legio grappen gemaakt, maar Chriet Titulaer was een serieuze en onvermoeibare wetenschapper. Hij studeerde wiskunde en natuurkunde aan de Universiteit Utrecht, met sterrenkunde als hoofdvak. Al jong ontpopte hij zich tot tv-presentator, toen hij in 1969 de beelden van de maanlanding van commentaar voorzag. Titulaer werd producer en presentator van het veelbekeken TROS-programma De Wondere Wereld, dat hij tien jaar volhield, en presenteerde tv-cursussen over sterrenkunde en het weer.