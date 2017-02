Bekend Nederland treurt om verlies 'groot kunstenaar'

Nijntje, de wereldberoemde schepping van Bruna, is ,,absoluut" Nederlands cultuurgoed, aldus Rutte. Dat zijn ,,natuurlijk ook de grote schilders, maar dit is massacultuur". ,,Zoveel jonge mensen hebben hiernaar gekeken en hiervan genoten." Rutte verhaalde van een bezoek aan Japan, "waar Dick Bruna echt een nationale held is en Nijntje een nationaal begrip". De premier memoreerde ook dat Bruna in zijn werk ,,kleine kinderen bijvoorbeeld uitlegt hoe je met verdriet moet omgaan" bij sterfgevallen of bij een bezoek aan het ziekenhuis. ,,Dat is heel bijzonder." Ook BN'ers reageren verslagen op het nieuws. Zo schrijft stylist Fred van Leer: ,,Je hebt de wereld een stukje mooier gemaakt.'' En cabaretier Guido Weijers zegt vaarwel met de woorden ,,Dag Dick Bruna, dag Nijntje''. Cartoonist Ruben L. Oppenheimer deelde een tekening van de rode jeweetwel-kater van de onlangs overleden tekenaar Jan Kruis samen met Nijntje.

Beroemdste konijntje ter wereld

Bruna overleed gisteren thuis in Utrecht in zijn slaap. Hij was 89. Dick Bruna maakte in 1955 zijn eerste boekje over Nijntje, het beroemdste konijntje ter wereld. De opvallende vierkante Nijntje-boekjes pasten volgens Bruna goed in kinderhandjes. De bekendheid van Nijntje beperkte zich niet tot de boekjes. Het konijntje kreeg ook een hoofdrol in televisieseries en een musical en in 2013 kwam 'Nijntje de film' uit.