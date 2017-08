Bespaarkoningin Henselmans: Mooie uitvaart kan ook goedkoop

Haar belangrijkste tip? Weet wat je wilt en vraag hoeveel het kost. ,,Bel niet gelijk de eerste de beste uitvaartondernemer, bespreek de wensen eerst met de familie’’, adviseert Henselmans. ,,Wanneer je iets koopt of verbouwt, dan maak je eerst een budget. Dat kan ook bij een uitvaart. Uitvaartondernemers vragen eerst hoe je het allemaal wilt. Maar het is echt geen taboe om niet voor de duurste goudomrande kist te gaan. Er zijn goedkopere opties.’’ Het mooiste is als de wensen al bekend zijn. Dus probeer er over te praten. Dit maakt je weerbaarder en helpt bij het kiezen. Van Schaik raadt aan om van tevoren offertes aan te vragen: ,,Vaak blijkt het dan een stuk goedkoper te kunnen.''



Volgens Henselmans zijn er uitvaartbedrijven die beweren geen fatsoenlijk afscheid te kunnen organiseren voor minder dan 7000 euro. ,,Dat is grote onzin. Je kunt veel zelf doen en dat is nog beter voor de verwerking ook. Een rouwcentrum is onnodig. Je kunt thuis afscheid nemen of in de kerk waar de overledene actief was. Daar wordt geen geld voor gerekend.’’