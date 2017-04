Bewakingsbeelden moord op Martin Kok in Opsporing Verzocht

Met het tonen van de beelden hoopt de politie meer informatie te krijgen over onder meer de identiteit van de schutter. Een Team Grootschalige Opsporing is al maanden bezig met het oplossen van de moord.



Kok was eerder doelwit van aanslagen. In juli werd een bom onder zijn auto gevonden en eerder al werd zijn huis beschoten. Hij werd door de politie beveiligd. Kok werd diverse keren veroordeeld, onder meer voor een fatale mishandeling. Op zijn website Vlinderscrime.nl publiceerde Kok over strafzaken. Dat werd hem niet door iedereen in dank afgenomen.