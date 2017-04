Bewoners langs N228 verdeeld over verlagen van snelheid

,,Ze rijden hier als gekken'', zegt Carel Oskam. Hij woont met zijn vrouw Annet naast zijn diervoederbedrijf aan de Provincialeweg, vlak na een bocht. ,,Als het druk is, sta je hier wel­eens vijf minuten te wachten voordat je de weg op kan. Aangezien er hier nog meer huizen gebouwd worden, heb ik de maximumsnelheid graag naar 60.'' Oskam is altijd voorstander geweest van het omlaag brengen van de maximumsnelheid van 80 naar 60 kilometer per uur, zegt hij. Zo moet de N228 die van Gouda via Haastrecht naar Oudewater loopt een stuk veiliger worden. De gemeente Krimpenerwaard wil zich hier hard voor maken. Door de kronkelende weg en de vele opritten is het nu te gevaarlijk, klinkt het in de politiek. Even verderop, middenin de bocht, klinkt uit de mond van bewoonster Boele een ander geluid. ,,In de spits is het een ramp om de weg op te komen. Maar ik denk dat er bij 60 kilometer per uur nog meer ongelukken gaan gebeuren omdat er meer ingehaald gaat worden. Als wij achter de boerderij zitten, zien we soms auto's een tractor voorbij scheuren terwijl die bestuurder nooit kan zien of er een tegenligger aankomt.''

Niet zonder gevaar

Sluipverkeer

Van Soest is zodoende een voorstander van een maximum van 60 kilometer per uur en denkt, net als Oskam, dat de weg dan minder aantrekkelijk wordt voor sluipverkeer. ,,Mensen die tijdwinst willen boeken als er weer eens wat op de A12 aan de hand is, zullen deze weg dan minder snel als sluiproute gebruiken.''



Rob Streefland, campingeigenaar aan diezelfde weg, is juist fel tegen: hij vreest dat het dan te lang gaat duren om in Woerden of Gouda te komen. ,,Het schiet niet op als je 60 gaat rijden. En als je gewoon oplet, is er niks aan de hand. De mensen met huizen aan deze weg wonen hier al jaren en met het oprijden van de weg gebeuren er geen ongelukken. Onze gasten horen we ook niet klagen. Die vinden het een mooie route.''



Jacob van Schaik ziet als voorzitter van Vlist Onderneemt ook niet zoveel in het plan, omdat er volgens hem bij langzamer rijden juist meer ongelukken gaan gebeuren. ,,Laat het voorop staan dat er geen ondernemer is die wil dat het onveilig is. Maar bij 60 kilometer per uur gaan mensen anders rijden en is de kans op excessen groter. Het is veiliger als iedereen 80 rijdt en gewoon alert is. Ik zou eerder attentieverhogende maatregelen nemen.''