Bewoners naar rechter om struikelsteen Amsterdam

Verhuizen

De aanwezigheid van het messing steentje van tien bij tien centimeter, met de namen van de veelal Joodse bewoners die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn gedeporteerd en vermoord in de concentratiekampen, zou zelfs zo belastend zijn dat de bewoners een verhuizing overwegen als hij niet op korte termijn wordt verwijderd.



Stadsdeel Zuid zegt in gesprek te zijn geweest met de bewoners over eventuele verplaatsing van de struikelsteen. Helemaal verwijderen is voor het stadsdeel geen optie. Wel zou de steen enigszins in de richting van de straat kunnen worden verplaatst, waardoor hij minder dicht voor de deur van de bewoners ligt. De bewoners vonden dat echter niet genoeg en stapten naar de rechter.



De voorzieningenrechter moest vorige week echter concluderen dat hij niet in staat is de belangen van de bewoners af te wegen tegen het belang van het plaatsen van de gedenksteen en verwees door naar de privaatrechter.



In Amsterdam liggen, op initiatief van nabestaanden of bewoners, inmiddels 400 struikelstenen en ook dit weekend zal kunstenaar Gunter Demnig handmatig 47 nieuwe exemplaren in stoepen in Centrum, Zuid en Oost leggen.