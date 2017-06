Bewoners serviceflat aangeklaagd voor regelen eigen maaltijden

De zogenoemde 'maaltijdenrel' is al vier maanden gaande volgens de krant . De directie van de Vondelflat in Groningen vindt dat de bewoners verplicht een maaltijd moeten afnemen van hun vaste leverancier ZINN, omdat dit in hun huurcontract staat. Wanneer ze dat niet doen, kunnen de kosten niet meer gedekt worden. Het bestuur van de flat is zo klaar met de zaak dat ze bewoners begin april een dwangsom van 500 euro oplegden voor iedere keer dat ze hun maaltijdencontract schenen. Interim-directeur van de Vondelflat Berend Lugies zegt tegen RTV Noord dat voor hem de maat vol is. ,,We hebben veel gepraat, maar het is niet opgelost. Nu lijkt het ons verstandig dat een onafhankelijke rechter duidelijkheid geeft voor nu en de toekomst over wat contractafspraken betekenen.''

Zelf beslissen

Jaap Pronk, voorzitter van de bewonersvereniging van de flat, is echter van mening dat de huurders sinds 1 januari 2016 zelf beslissen van wie ze hun eten afnemen. Hij wordt samen met mede-bestuurslid Abel van Santen gedaagd. ,,We willen baas zijn in eigen mond'', aldus Pronk tegen DvhN. Volgens de man staat het op papier dat de bewoners keuzevrijheid hebben wanneer het om hun maaltijden gaat.



Ouderenbond ANBO liet zich in april uit over het conflict tussen de directie en de bewoners van de Vondelflat. ANBO-bestuurder Liane den Haan merkte op dat deze situatie 'verre van uniek' was. ,,Heel veel huurders hebben een contract waarin zij hun keuzevrijheid opgeven. Dat is koppelverkoop en het hangt van de situatie af of dat mag. In deze situatie betwijfelen we dat.'' De bond kondigde aan een meldpunt voor deze gevallen van 'gedwongen winkelnering' in huurcontracten te openen. Om de geschrokken bewoners 'een hart onder de riem te steken' liet ANBO 160 pizza’s bij de Vondelflat bezorgen.