Bezorgde boer: Koe kan doodbloeden door zwerfafval

,,Wat is dit weer jammer", schrijft Wilpstra, nadat hij een kapot blikje in het weiland vond. ,,Als dit in het voer terechtkomt, zijn de gevolgen voor de koe niet te overzien. Die kan hevige inwendige bloedingen krijgen en doodgaan."

De Fries is niet de enige veehouder die last heeft van zwerfafval. ,,Boeren die percelen hebben langs fiets- of voetpaden vinden regelmatig rotzooi op hun land", vertelt Wilpstra. Hij snapt niet dat mensen hun afval zomaar in het gras gooien. ,,Het is gewoon gemakzucht."



Ook boer Ronnie Vrieling uit het Overijsselse Balkbrug zou graag zien dat mensen hun afval gewoon in prullenbakken gooien. Hij verloor vorig jaar een koe. Het dier bloedde dood nadat het scherpe afvaldeeltjes had opgegeten.