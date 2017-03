Bijeenkomst met Turkse minister in Rotterdam afgelast

,,De exploitant heeft mij geïnformeerd dat hij de locatie hiervoor niet beschikbaar kan stellen'', aldus de burgemeester in een brief aan de gemeenteraad. Was dat niet gebeurd, dan had de driehoek van Rotterdam 'deze bijeenkomst in aanwezigheid van een lid van het Turkse kabinet op deze locatie of elders in de stad zeer waarschijnlijk verboden'. Argument is het risico voor de openbare orde en veiligheid.