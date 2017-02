Bijna 10.000 mensen in mars voor zorgfonds

Prorail: spoor­ver­keers­lei­der mag geen spelletjes meer doen

9:02 Computerspelletjes spelen of films kijken op de eigen smartphone, tablet of laptop is voor treinverkeersleiders voortaan taboe. ProRail heeft de verkeersleiders recentelijk een brief gestuurd waarin staat dat dergelijke activiteiten op de werkplek niet zijn toegestaan, omdat ze het werk belemmeren.