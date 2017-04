Bijna 10 graden vorst aan de grond

Werkloosheid in Nederland blijft dalen

7:56 De werkloosheid in Nederland is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6000 mensen per maand gedaald. Het aantal werklozen kwam in maart 2017 uit op 463.000, blijkt uit vandaag gepubliceerde cijfers van het CBS. Dit is 5,1 procent van de beroepsbevolking. Vorig jaar maart telde ons land nog 574.000 werklozen.